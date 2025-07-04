На закупку жизненно важных лекарств для саратовцев направят 140 млн

На заседании областной Думы было принято решение о выделении значительных средств на обеспечение пациентов необходимыми медикаментами.

В рамках новой программы 80 млн рублей будет направлено на лекарства для онкологических больных, 50 млн рублей — для пациентов с сахарным диабетом и 10 млн рублей — для людей с ревматологическими заболеваниями.

Как отметила главный внештатный эндокринолог регионального минздрава Алиса Тюгаева, эти меры особенно важны для 90 тысяч саратовцев, состоящих на учете с диагнозом сахарный диабет.