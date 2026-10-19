Саратовский регоператор: древесно‑растительные отходы нельзя размещать на контейнерных площадках

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает управляющим компаниям и жителям региона о запрете размещения древесно‑растительных отходов на контейнерных площадках. Такое требование закреплено постановлением Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами».

Согласно документу к местам накопления ТКО нельзя относить обрезки деревьев и кустарников, мешки с травой, а также прочие растительные отходы.

Несмотря на действующий законодательный запрет, древесно‑растительные отходы по‑прежнему появляются на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. С наступлением периода осенних субботников и уборки придомовых территорий на каждой второй площадке крупных городов и практически на каждой площадке, расположенной в районах области, экипажи мусоровозов фиксируют такие отходы.

Особенно часто результаты опиловки деревьев и кустарников появляются на площадках Саратова: по ул. Малая Соляная, 21; ул. Украинская, 44; ул. Танкистов, 199 и др. В Энгельсе подобные отходыпостоянно замечаются по ул. Полтавская, 13; ул. М. Расковой, 29; ул. Лесозащитная, 1. В Балаково – по ул. Московская, а в Вольске – по ул. Народная, 113; ул. Пугачева, 129.

Согласно действующему законодательству, транспортирование и утилизация древесно‑растительных отходов не входят в зону ответственности регоператоров по обращению с ТКО, не предусмотрены в едином тарифе и не оплачиваются населением. Обязанность по вывозу таких отходов лежит на лицах, проводивших опиловку или работы по благоустройству. Если растительные отходы уже размещены на контейнерной площадке, их вывоз должен обеспечить собственник места накопления – управляющая организация либо органы местного самоуправления.

Саратовский регоператор обращает внимание, навалы древесно-растительных отходов провоцируют образование несанкционированных свалок, т.к. жители нередко дополняют их и другим мусором. Это не только ухудшает санитарное состояние территорий, но и создает серьезную пожарную угрозу, так как сухая растительность легко воспламеняется и может стать источником крупного возгорания.