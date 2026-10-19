В Саратове в час пик встали трамваи двух популярных маршрутов

Сегодня, 18 октября, в утренний час пик жители Саратова столкнулись с перебоями в работе городского электротранспорта.

Как сообщили в мэрии, в 8:30 было приостановлено движение трамваев, курсирующих по маршрутам № 9Д и № 10.

Причиной остановки вагонов на участке по 2-й Садовой в направлении Детского парка стали технические неполадки. О сроках восстановления движения и возможных причинах инцидента на данный момент не уточняется. Горожанам, планировавшим поездки по этим маршрутам, рекомендуется заранее продумывать альтернативные пути следования.