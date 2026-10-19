«7 тысяч для всех пенсионеров»: пожилую саратовчанку мошенники обманули по новой схеме

В Саратове пенсионерка лишилась 19 тысяч рублей, поверив в «выплату» от незнакомки.

63-летняя жительница Ленинского района Саратова стала новой жертвой мошенников. Незнакомка написала ей в соцсети и сообщила, что пенсионерке якобы положена разовая государственная выплата — 7 000 рублей. Поверив, женщина передала собеседнице данные своей банковской карты.

Вместо пополнения счёта саратовчанка увидела СМС о списании 19 тысяч рублей. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию. По факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка напоминают: никаких выплат через соцсети не существует, а если незнакомцы предлагают компенсации — это аферисты. Никогда не передавайте сторонним людям реквизиты карт, ПИН-коды, пароли из СМС и паспортные данные.