Саратовский регоператор: мусорообразование в Гагаринском районе в 2,5 раза превышает норму

Ежегодно с началом дачного сезона в Саратовской области обостряется проблема транспортирования отходов и отсутствия обустройства контейнерных площадок.

Наиболее сложная ситуация складывается в Гагаринском районе, куда жители переезжают на весь сезон, в разы увеличивая нагрузку на инфраструктуру обращения с ТКО.

Специалисты саратовского регоператора выявили причины сбоев в системе обращения с ТКО в данном районе. Главной и системной причиной стало несоответствие установленных показателей мусорообразования в Территориальной схеме обращения с ТКО, утвержденной областным Министерством природных ресурсов и экологии, реальным объемам мусорообразования. Так, в Территориальной схеме указан годовой объем в 77,8 тыс. тонн, однако в действительности с территории района ежегодно вывозится более 200 тыс. тонн. Данные реального объема мусорообразования подтверждены весовым контролем на полигонах, куда привозятся отходы.

Некорректность показателей Территориальной схемы обращения с ТКО повлекла за собой неправильный расчет необходимого количества контейнерных площадок и емкостей для ТКО или КГО. В настоящее время фактически их установлено в 2 раза меньше, чем необходимо. При этом проблема усугубляется изначальным несоответствием контейнерных площадок требованиям СанПин (нет ограждений, твердых оснований, подъездных путей и т.д.) и их неудовлетворительным содержанием.

Кроме того, более 90% мест накопления ТКО Гагаринского района не имеют бункеров или отсеков для крупногабаритных отходов. Поэтому данные отходы всегда размещаются рядом с площадками, захламляя территорию и создавая впечатление неудовлетворительной работы мусоровывозящих компаний.

Саратовский регоператор подчеркивает, что в Гагаринском районе сложилась системная проблема в отрасли обращения с ТКО. Ее разрешить могут органы местного самоуправления, оборудовав дополнительные контейнерные площадки и создав инфраструктуру для транспортирования КГО, и министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, учтя реальный объем мусорообразования в Территориальной схеме обращения с ТКО. Именно она является основополагающим документом для регионального оператора, поскольку с учетом нее устанавливается единый тариф на услугу по обращению с ТКО и определяется потребность в спецтехнике.