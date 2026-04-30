В Саратове в 10-й раз прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями»

Родители саратовских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку.

В Саратове прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями». Участниками стали представители правительства области, территориальных органов власти, общественные деятели и родители выпускников. Об этом сообщает министерство образования региона.

Акция проводится в Саратовской области уже 10-й год подряд. Её цель — познакомить родителей с процедурой проведения экзамена. В этом году взрослые писали ЕГЭ по русскому языку.

Как отметил заместитель министра образования Никита Вдовин, родители проходят всю процедуру полностью. Полученный опыт помогает справиться с волнением и поддержать детей во время экзамена. По желанию родителю предоставляется результат написанной работы.

Участница акции Елена Козлова рассказала, что подобные мероприятия позволяют почувствовать себя на месте ребёнка и понять, как правильно его поддержать. Ранее она уже пробовала писать ЕГЭ по математике и получила высокий балл.

В 2026 году в государственной итоговой аттестации примут участие более 9,5 тысячи одиннадцатиклассников. ЕГЭ будет проводиться по 13 предметам, будет работать 71 пункт проведения экзаменов.

Ольга Сергеева