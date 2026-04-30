В Соцфонде назвали точное число военных саратовцев, получающих вторую пенсию в 2026 году

В Саратовской области 13 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию.

По данным отделения Социального фонда России на начало апреля 2026 года, вторую пенсию от СФР получают 13 115 бывших военнослужащих региона. Из них 3 671 человек продолжает работать на гражданских должностях.

Право на дополнительную страховую пенсию имеют уволенные сотрудники МВД, ФСБ, Минобороны и других ведомств при условии, что после увольнения они работали «на гражданке», а их работодатели платили страховые взносы. То же касается предпринимателей, которые самостоятельно вносят платежи на обязательное пенсионное страхование.

Для оформления выплаты необходимо:

достичь пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 для женщин с учётом переходного периода);

иметь не менее 15 лет гражданского стажа;

накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ольга Сергеева