Саратовский регоператор: на контейнерные площадки несут запрещённые древесно-растительные отходы

Несмотря на законодательный запрет, жители Саратовской области продолжают приносить древесно-растительные отходы (ДРО) на контейнерные площадки.

При этом транспортирование и утилизация таких отходов не входят в полномочия регоператоров по обращению с ТКО, не предусматриваются в едином тарифе, поэтому не оплачиваются населением.

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» категорически запрещает приносить в места накопления ТКО обрезки деревьев, кустарников, мешки с травой и т.п. Однако данные отходы продолжают регулярно появляться на контейнерных площадках – особенно там, где поблизости расположены индивидуальные жилые дома.

Согласно действующему законодательству, обязанность по вывозу ДРО возложена только на тех, кто проводил опиловку или работы по благоустройству. Если древесно-растительные отходы появились на контейнерной площадке, то обеспечить их вывоз должен собственник места накопления (управляющая организация или органы местного самоуправления).

Складирование таких отходов в местах накопления ТКО приводит к их захламлению и способствует появлению несанкционированных свалок, поскольку недобросовестные жители начинают сбрасывать к ним и другие отходы. Это напрямую влияет не только на внешний вид площадок и прилегающих территорий, но и на уровень пожарной безопасности. Навал сухих веток, жаркая ветренная погода, неосторожно брошенный окурок создают идеальные условия для возгорания.

Саратовский филиал «Ситиматик» неоднократно поднимал вопрос создания инфраструктуры для сбора и правильной утилизации древесно-растительных отходов на совещаниях в различных органах власти, направлял письма в администрации районов с предложением проработать вопрос обустройства специальных площадок. К сожалению, в настоящее время проблема по-прежнему остается нерешенной.