В Саратовской области по нацпроекту Путина отремонтируют 409 км дорог

В 2026 году в Саратовской области приведут в порядок дороги.

На заседании регионального правительства министр дорожного хозяйства Фёдор Котельников доложил о планах ремонта 68 участков трасс общей протяжённостью 409 км. После завершения работ доля региональных дорог, соответствующих нормативам, вырастет с 37% до 43,7%. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

К началу июля работы завершены на 12 объектах, ещё 12 — в финальной стадии.

Помимо обновления покрытия, в рамках проекта внедряются интеллектуальные транспортные системы. На 64,5 млн рублей запланирована установка 33 пунктов учёта интенсивности движения с 67 видеодетекторами, а также заключён контракт на монтаж ещё 4 детекторов.

Ольга Сергеева