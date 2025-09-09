Саратовский регоператор начинает подомовой обход должников за услугу по обращению с ТКО

Специалисты саратовского регионального оператора по обращению с ТКО запускают пилотный новый проект по взысканию задолженности за услугу по обращению с ТКО. В рамках него впервые будет проведен личный обход собственников индивидуальных жилых домов, которые накопили крупные суммы задолженности за вывоз отходов.

В течение этой недели юристы в рамках мероприятий по досудебному урегулированию задолженности проходят первые 200 жилых домов в Волжском районе Саратова. Ежемесячные начисления по каждому из неплательщиков составляют одну и более тысяч рублей, что соответствует 5 и более зарегистрированных проживающих, а сумма задолженности по адресу превысила 5 тыс. рублей.

При этом будет фиксироваться состояние постройки, оцениваться вероятность в ней проживания, а также вручаться документы, которые позволят собственникам жилья урегулировать накопившуюся задолженность в досудебном порядке. В отдельных случаях возможно предоставление рассрочки платежей. В случае отказа потребителей от добровольной оплаты бесспорной задолженности, документы для принудительного взыскания долга будут незамедлительно переданы в суд.

Обратиться с вопросами, касающимися досудебного урегулирования задолженности за услугу по обращению с ТКО или судебного процесса взыскания неплатежей, можно в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.