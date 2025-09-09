В регионе открылся новый кластер по химической отрасли

На базе Поволжского колледжа технологий и менеджмента в Балакове открылся новый образовательно-производственный кластер по химической отрасли.

Как сообщает министерство образования региона, кластер заработал в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Он ориентирован на обеспечение студентов необходимой практической базой для успешного старта карьеры.

Сегодня в колледже создано 11 зон по различным видам работ. Новые лаборатории оснащены самым современным оборудованием, аналогичном установленному на производстве, что позволит студентам получать современные знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в области химии и смежных отраслей промышленности. Занятия для будущих профессионалов будут вести не только педагоги, прошедшие дополнительную подготовку на предприятии, но и действующие сотрудники предприятия, получившие навыки педагогического мастерства.

«Федеральный проект «Профессионалитет»-это гарантии трудоустройства, укрепление связей с работодателями, качественная подготовка высококвалифицированных специалистов. Сегодня мы делаем важный шаг вперед, создавая условия для подготовки будущих профессионалов химического производства. Мы уверены, что благодаря новому кластеру наши выпускники будут востребованы ведущими предприятиями региона», — отметила заместитель министра образования области Людмила Григорьева.

Партнерами колледжа являются: Балаковский филиал акционерного общества «Апатит», «Балаковоатомэнергоремонт» филиал Акционерного общества «Атомэнергоремонт», филиал акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», филиал ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Балаково и другие.

«В первую очередь, кластер направлен на формирование компетенций студентов, соответствующих требованиям современных предприятий химической индустрии. Студенты смогут проходить стажировки и практику непосредственно на предприятиях-партнерах, что значительно повышает шансы на трудоустройство выпускников», — рассказал директор колледжа Дмитрий Дмитриев.

В партнерстве с региональными предприятиями кластер обучает студентов по 6-и специальностям и 1 профессии, востребованным в химической отрасли: производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, технология производства и переработки пластических масс и эластомеров, переработка нефти и газа, химическая технология производства химических соединений, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), технология машиностроения и профессии – сварщик.