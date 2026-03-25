Саратовский регоператор напоминает автомобилистам о запрете оставлять шины на контейнерных площадках

С наступлением устойчивой плюсовой температуры автомобилисты начинают массово «переобувать» машины.

Однако не все владельцы транспортных средств знают и соблюдают правила утилизации отслуживших шин.

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает, что оставлять покрышки на контейнерных площадках категорически запрещено действующим законодательством. Согласно ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» шины не относятся к твердым коммунальным отходам и не вывозятся мусоровывозящими компаниями регоператора, транспортирующими только ТКО. За сброс шин на контейнерные площадки гражданам грозит административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. Для физлиц это штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тыс. рублей.

Резиновые покрышки являются отходами 4 класса опасности и подлежат спецутилизации, которая позволяет предотвратить их негативное влияние на экологию. В естественной среде они разлагаются более 100 лет, выделяя при этом токсичные компоненты. Однако ежегодно, несмотря на предупреждения, недобросовестные граждане продолжают относить старые шины к местам накопления ТКО. Чаще всего такую картину можно наблюдать на контейнерных площадках, расположенных вблизи гаражных кооперативов или шиномонтажных станций.

Напоминаем, в Саратовской области действует несколько организаций, которые занимаются утилизацией автопокрышек. Контактные телефоны и адреса данных компаний можно найти в сети Интернет, сформулировав соответствующий запрос в любой поисковой системе.