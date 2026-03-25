В Саратове депутаты облдумы утвердили кандидатуры шести мировых судей

На очередном заседании Саратовской областной думы парламентарии утвердили назначения на вакантные должности мировых судей в нескольких районах региона.

Кадровые решения призваны обеспечить бесперебойную работу судебных участков и своевременное рассмотрение дел на местах.

Список утвержденных кандидатур охватывает как крупные города, так и муниципальные образования области.

Судебный участок № 1 Питерского района пополнился новым специалистом — здесь будет вести прием граждан Юлия Будылина.

В Балаково обязанности мирового судьи на участке № 1 возложены на Вадима Забалуева.

Для Балашовского района предусмотрено сразу два назначения. Судебный участок № 2 передан под руководство Светланы Зайцевой, а участок № 1 в самом городе Балашове возглавила Анна Мостовая.

В закрытом административно-территориальном образовании Шиханы судебный участок № 1 будет курировать Роман Пешев.

В областном центре также произошло кадровое изменение. Наталья Трофименко утверждена мировым судьей на судебном участке № 1 Фрунзенского района Саратова.

Как отметили в законодательном собрании, своевременное замещение вакансий в судебных участках позволяет сохранять доступность правосудия для жителей области и оперативность в разрешении споров. Все назначенные судьи имеют необходимую квалификацию и опыт работы в юридической сфере.

Ольга Сергеева