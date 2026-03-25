Саратовцы смогут ездить со своей картой «Тройка» по всей России

Карта «Тройка» заработает на части маршрутов в Саратове уже с мая.

Транспортная карта «Тройка», ранее действовавшая преимущественно в Москве и Московской области, теперь доступна для оплаты проезда в Саратове. На данный момент система работает на отдельных маршрутах города.

Как сообщили в пресс-службе компании СберТройка, карта принимается к оплате на всех видах транспорта в Москве, а также в более чем 20 субъектах Российской Федерации. В Саратовской области запуск карты осуществляется поэтапно: с мая 2026 года «Тройкой» можно будет воспользоваться пока только на некоторых маршрутах областного центра.

В дальнейшем планируется расширение географии использования карты на всей территории региона. Подробный перечень маршрутов с оплатой картой «Тройка» будет дан позже.

Ольга Сергеева