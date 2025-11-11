Саратовский регоператор напоминает о необходимости своевременной актуализации данных в лицевых счетах

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает абонентам о необходимости своевременно актуализировать сведения в лицевых счетах на оплату услуги по обращению с ТКО.

Данная обязанность закреплена за собственниками квартир и жилых домов в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В частности, подпункт «б» п. 148 (25) данного Постановления предусматривает необходимость своевременного уведомления ресурсоснабжающих организаций при изменении собственника жилого помещений, количества проживающих в нем (в том числе временно) и иную информацию, касаемую жилого помещения. Актуальные сведения необходимо направлять не позднее 5 рабочих дней после вышеуказанных изменений.

Федеральное законодательство в рамках актуализации сведений в лицевом счете обязывает предоставлять в ресурсоснабжающие организации следующие подтверждающие документы: заявление об актуализации лицевого счета в произвольной форме, копии паспорта и документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение либо пользования им (выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности либо договор найма), адресно-справочная информация в отношении всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении, принадлежащем заявителю на праве собственности или домовая книга.

Абоненты саратовского регионального оператора по обращению с ТКО могут предоставить подтверждающие документы всеми предусмотренными законодательством способами, в том числе дистанционно: через личный кабинет https://citymatic64.aisgorod.ru/, на официальную электронную почту roso@citymatic.ru и специально выделенную почту агента по начислениям eirc@sarenergo.ru, простым почтовым отправлением на официальный адрес Саратовского филиала АО «Ситиматик», в офисах очного обслуживания. Срок рассмотрения заявления составляет 30 календарных дней.

С дополнительными вопросами можно обратиться в контакт-центр регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90 или агенту по начислениям для физлиц по тел: 8 (8452) 69-45-45.