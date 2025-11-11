Алексей Антонов: О «работе» Центра развития Саратовской агломерации

Получил отчет Счетной палаты по Саратовской области по итогам проверки Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков. Документ подтвердил серьезность опасений депутатов.

Вместо реальной работы — «мониторинг» и «обобщение». Государственное казённое учреждение работает без установленных планов и целевых показателей, по сути дублируя задачи других структур. Большинство должностей — административно-управленческие. Есть и «эксперты», правда требований по специализированному образованию и стажу к ним не установлено. При этом наибольший удельный вес в зарплате – премии и надбавки «за качество».

Каких реальных положительных результатов для Саратовской агломерации и индустриальных парков удалось достичь этому учреждению? Почему оно не действует в отношении других агломераций – Балаковской и Балашовской? И главное, оправдана ли трата бюджетных средств на такой формат работы?

Проведем совещание. Вместе с депутатами, представителями надзорных органов изучим ситуацию предметно. Выводы будут.