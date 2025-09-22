Саратовский регоператор напоминает о необходимости законсервировать дачные контейнерные площадки на зиму

В связи с завершением дачного сезона на территории Саратовской области региональный оператор по обращению с ТКО напоминает председателям СНТ о необходимости законсервировать контейнерную площадку на зимний период. Это позволит не допустить образования несанкционированных свалок и сохранить прилегающие к площадкам территории в чистоте.

Данная рекомендация касается СНТ, у которых в договорах с регоператором предусмотрен сезонный вывоз отходов. После наступления срока, указанного в договоре, спецтехника перестает выезжать к дачным площадкам, поэтому их необходимо законсервировать. Члены СНТ также должны быть оповещены о прекращении вывоза отходов, поскольку некоторые садоводы продолжают ездить на свои участки и выбрасывать мусор в привычные контейнеры. Это приводит сначала к переполнению емкостей, а затем образованию несанкционированных свалок.

Ярким примером такой площадки является место накопления ТКО на Кумысной поляне, около конечной остановки автобуса №27. К данной площадке прикреплены 10 СНТ. Ею также пользуются дачники других товариществ, не имеющих договора с регоператором. Осенью 2024 года это место накопления ТКО не было своевременно и должным образом законсервировано, поэтому там образовалась крупная несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

Саратовский филиал компании «Ситиматик» призывает дачников строго соблюдать правила складирования ТКО и не захламлять прилегающую к контейнерной площадке территорию. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 48 от 7 февраля 2022 года «Об утверждении порядка накопления ТКО» и муниципальными правилами благоустройства на контейнерных площадках запрещено складирование ТКО вне контейнеров (бункеров).

При необходимости продления действующего договора в связи с теплой погодой правление СНТ может обратиться с соответствующей заявкой в саратовский регоператор по обращению с ТКО. Подробную информацию о порядке действий в таких случаях можно получить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.