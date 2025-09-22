В Александров-Гае состоялся первый областной форум казачьей молодежи

Первый региональный форум «Казачья молодежь» прошел в Александрово-Гайском районе с участием школьников и студентов из Саратова, Энгельса и нескольких районов области. Мероприятие объединило молодых людей, интересующихся казачьими традициями.

В рамках трехдневной программы участники форума смогли принять участие в спортивных состязаниях, круглом столе по сохранению культурных традиций, образовательной лекции по кибербезопасности и военно-тактической игре «Лазертаг». Также для гостей организовали экскурсии по историческим местам и знакомство с казачьей культурой.

Организаторами выступили администрация Александрово-Гайского района и местный молодежный центр при поддержке казачьего общества. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей».

Как отметила заместитель министра внутренней политики области Светлана Зубрицкая, форум стал важной площадкой для патриотического воспитания молодежи и подготовки будущих защитников Отечества.