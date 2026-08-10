Саратовский регоператор напоминает о правилах складирования отходов на контейнерных площадках

Саратовский филиал АО «Ситиматик» обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения правил складирования твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на контейнерных площадках.

В жаркую летнюю погоду особенно важно внимательно относится к соблюдению правил складирования ТКО. Так, стеклянная тара, оставленная на открытых площадках, может стать причиной серьезного возгорания. Стекло действует как линза: оно преломляет и фокусирует солнечные лучи, из‑за чего температура в точке фокусировки стремительно достигает нескольких сотен градусов. Этого вполне достаточно, чтобы воспламенился сухой мусор. Угрозу несут не только целые бутылки и банки, но и осколки стекла, а также пластиковые емкости с водой.

Для снижения рисков самопроизвольного самовозгорания, регоператор призывает жителей утилизировать подобные отходы только в контейнеры и не захламлять прилегающую территорию. Если на площадке предусмотрены раздельные контейнеры, лучше использовать их, т.к. стекло сразу попадет на переработку и не будет долго находиться в общем потоке отходов.

Правила обращения с ТКО четко регламентирован нормативными актами: Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления», приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области № 48 «Об утверждении Порядка накопления ТКО на территории Саратовской области» и Постановлением Правительства РФ № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами». В них указаны главные требования: твердые коммунальные отходы следует размещать исключительно в предназначенных для этого контейнерах, а крупногабаритные отходы – только в специальных отсеках или бункерах. Оставлять отходы на земле рядом с площадкой строго запрещено.

Напоминаем, на промышленных комплексах Саратовского филиала «Ситиматик» работает смешанная система сортировки отходов. Такая технология обеспечивает тщательное разделение отходов по видам для направления на вторичную переработку. Установленное оборудование позволяет выделять более 20 видов вторичного сырья. Такой подход позволяет существенно снижать объемы отходов, поступающих на полигоны. Особое внимание уделяется выявлению и изъятию фракций с высокой склонностью к тлению. По вопросам разграничения полномочий при организации системы обращения с ТКО жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.