Панков рассказал, когда продолжится расчистка русла Хопра в Балашове

В черте Балашова продолжится расчистка русла реки Хопер.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«Вопрос об этом жители поднимали ранее. По этому поводу направлял запрос в министерство природных ресурсов области.

Как рассказали балашовцы, русло Хопра сильно заилено, это приводит к зарастанию реки и её обмелению, нарушает экологию. Обследование это подтвердило. Проект скорректирован так, чтобы увеличить глубину и снизить риск повторного зарастания.

В планах за счёт средств федерального бюджета расчистить 4,4 км русла. Это протяжённый участок. Напомню, в предыдущие годы работы были выполнены на 1,7 км. Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. В сентябре планируется заключить контракт и начать работы.

Отмечу, на предыдущего подрядчика у балашовцев было много жалоб. Из-за некачественных работ, отсутствия на объекте рабочих и техники. В итоге контракт был расторгнут. Поэтому так важно, чтобы все этапы этого долгожданного проекта были на особом контроле у жителей.

Река Хопёр – гордость и достояние нашей области. Важно вместе сохранить её красоту и защитить экологию», — отметил Николай Панков.