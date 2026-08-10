В Саратовской области усилен круглосуточный мониторинг лесных пожаров

Губернатор Роман Бусаргин 10 августа поручил обеспечить круглосуточный контроль за пожарной обстановкой в каждом муниципалитете.

Особое внимание — территориям у социальных объектов, мест массового отдыха, СНТ и дачных массивов. Также глава региона распорядился проверить состояние минерализованных полос у населённых пунктов и при необходимости провести повторную опашку.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. По поручению губернатора, минприроды области координирует работу 17 лесохозяйственных учреждений и 25 мобильных групп пожаротушения. На вооружении — системы космического мониторинга, камеры видеонаблюдения и 22 беспилотных аппарата для раннего обнаружения возгораний.

В 2026 году на охрану лесов от пожаров выделено более 185 млн рублей. С начала года зафиксировано 433 загорания сухой травы и 12 лесных пожаров.

Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим: запрещены разведение костров, сжигание мусора и посещение лесов.

Ольга Сергеева