В эти минуты в Саратове проходит городская конференция «Саратов — город трудовой доблести». Открыл мероприятие глава Саратова Игорь Молчанов.

В марках конференции запланировано выступление 7 лекторов, задача которых — рассказать о подвигах сотрудников предприятий, работавших в годы Великой Отечественной Войны и продолжавших свое существование ныне.



Как отметил в своем выступлении Игорь Молчанов, материалы всех семи докладов лягут в основу «Разговоров о важном».



«Такие уроки будут проходить в наших школах постоянно, а не раз в году, потому что своя история у города есть в каждом районе.

На саратовских заводах и сегодня работают внуки тех, кто стоял у этих же станков, и фамилии в цехах повторяются из поколения в поколение. Почти в каждой саратовской семье есть свой герой тех лет, дед или прабабушка, о которых дома говорят до сих пор. Значит, трудовая доблесть у нас не музейная, она живая и передаётся дальше, от деда к сыну и от отца к внуку», — подчеркнул мэр.