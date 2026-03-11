В Саратове памятник из двух старинных зданий вырос до ансамбля

В Саратове шесть исторических зданий на улице Рабочей объединили в архитектурный ансамбль.

Комитет культурного наследия региона присвоил статус объекта культурного наследия ансамблю из шести зданий на улице Рабочей, 2. Соответствующий приказ подписал председатель комитета Владимир Мухин 10 марта.

Новый комплекс получил название «Ансамбль доходных домов». В него вошли строения под литерами А, Б, В, Л, Д и ГЖ. При этом литеры Б и В уже имели охранный статус как «Дом доходный, где с 1907 по 1910 год жил генерал Деникин» и сохранили это название в составе ансамбля. Литера А теперь именуется «Дом каменный двухэтажный», а литера ГЖ — «Дом с мезонином».

На территории памятника отныне запрещены строительные и любые другие работы, способные нанести ему урон.

Напомним, что так называемый «Дом Деникина» (литеры Б и В) неоднократно горел и частично обрушался. Его состояние можно охарактеризовать как плачевное: здание почти разрушено. Охранный статус эти частично уцелевшие сооружения получили летом 2023 года. В декабре 2025 года сообщалось о планах продать объект за 1 рубль с обязательством нового владельца восстановить постройки.

Ольга Сергеева