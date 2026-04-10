В Саратовской области ищут программистов на удаленку за 150 тысяч рублей в месяц

«Удаленка» в Саратовской области подорожала на 63% за пять лет: программисты зарабатывают по 150 тыся.

Эксперты платформы hh.ru подвели итоги пятилетия на рынке дистанционной занятости региона. Если в начале 2021 года работать из дома было финансово скромно, то к 2026 году ситуация кардинально изменилась.

Согласно аналитике, медианный доход саратовских «удаленщиков» за пять лет взлетел на 63% — с 37 500 до 61 200 рублей в месяц. Причем интерес работодателей к такому формату тоже растет: за первые месяцы 2026 года в области открыто 1,3 тысячи вакансий с возможностью работы вне офиса. Это на четверть (25%) больше, чем за аналогичный период пять лет назад.

Самыми дорогими специалистами на дистанции стали айтишники. Разработчики-программисты в регионе получают в среднем 150 000 рублей. Следом в рейтинге высоких зарплат идут инженеры-конструкторы, проектировщики и менеджеры по работе с партнерами — их доход достигает 100 000 рублей.

Замыкают топ-5 специалисты по продажам и клиентскому сервису (около 90 000 рублей), а также дизайнеры и художники (средний заработок — 85 000 рублей). Аналитики связывают рост зарплат как с дефицитом кадров, так и с окончательным закреплением гибридного формата в корпоративной культуре.

