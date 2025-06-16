Саратовский регоператор направил предпринимателям более 2,8 тыс. копий заявлений о выдаче судебного приказа

Саратовский филиал компании «Ситиматик» в начале июня направил более 2,8 тыс. копий заявлений о выдаче судебного приказа должникам из числа юридических лиц и предпринимателей из всех районов области. Общая сумма накопленных ими долгов составила более 46 млн рублей, из них 3,6 млн рублей — сумма пени.

Документы были направлены юридическим лицам, имеющим задолженность на сумму от 1 до 800 тыс. рублей. Тем, кто проигнорирует полученные заявления, после вынесения судебного решения придется заплатить не только сумму основного долга и пени, но и судебную госпошлину, которая по каждому заявлению составляет 8 тыс. рублей.

Региональный оператор призывает представителей предпринимательского сообщества, получивших в июне копии заявлений о выдаче судебного приказа, незамедлительно оплатить долг за услугу по обращению с ТКО. Это позволит избежать дополнительных расходов, которые неизбежно возникают в процессе принудительного взыскания задолженности, а после вступления в силу изменений в Налоговый кодекс РФ теперь зачастую превышают сумму основного долга.

Дополнительную информацию по вопросам досудебного урегулирования задолженности можно получить у специалистов контакт-центра саратовского регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.