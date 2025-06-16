Саратовский школьник получил паспорт в «Артеке»

В Международном детском центре «Артек» во дворце спорта детского лагеря «Янтарный» состоялась традиционная церемония вручения паспортов участникам юбилейной смены.

В честь 100-летнего юбилея «Артека» 108 ребят со всей страны приняли документы из рук руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, министр просвещения России Сергея Кравцова и главы фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонида Слуцкого.

Свой первый паспорт получил талантливый и целеустремлённый обучающийся 7 класса лицея математики и информатики Иван Рябков.

Об этом сообщили в региональном министерстве образования.