Саратовский регоператор направил предпринимателям уведомления в рамках акции «Подключи личный кабинет и оплати долг — спишем пени»

Саратовский филиал «Ситиматик» в январе направил почти 4 тыс. адресных уведомлений о проведении акции «Подключи личный кабинет и оплати долг — спишем пени».

Предложение о возможности принять в ней участие получили индивидуальные предприниматели, юридические лица, собственники нежилых помещений и бюджетные учреждения, накопившие задолженность за услугу по обращению с ТКО.

Общая сумма задолженности потенциальных участников акции в настоящее время превышает 100 млн рублей, общая сумма пеней, которые могут быть аннулированы при выполнении условий акции – более 30 млн рублей.

Напомним, саратовский регоператор с начала января проводит акцию «Подключи личный кабинет и оплати долг — спишем пени». Ее участники могут избежать необходимости оплаты ранее начисленных пени. Для этого необходимо оплатить сумму основного долга и зарегистрироваться в личном кабинете для юридических лиц на официальном сайте саратовского регоператора 64.citymatic.ru в разделе «Юрлицам».

Акция продлится до 28 февраля 2026 года, однако не распространяется на те случаи, когда уже вынесено решение суда о взыскании пени или дело находится в процессе рассмотрения. Дополнительную информацию об акции можно получить в контакт-центре Саратовского филиала компании «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.