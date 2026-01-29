Саратовцам сообщили о возможности бесплатного зубопротезирования для пенсионеров по ОМС

В Госдуму внесен законопроект о расширении перечня услуг по полису ОМС.

Инициатива предполагает включение бесплатного зубопротезирования и сложной стоматологической помощи для граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

Авторы документа отмечают, что такая поддержка важна для здоровья и качества жизни пожилых людей, так как стоматологическое протезирование является дорогостоящим видом лечения.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении. В случае его принятия, для получения льготы потребуется дождаться утверждения регламента предоставления этих услуг.

Ольга Сергеева