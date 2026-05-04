Пострадавшие на пожаре в частом доме Саратова дети и мужчина остаются в больницах

Стали известны подробности состояния пострадавших при пожаре в Заводском районе Саратова.

Мужчина и три девочки, пострадавшие во время возгорания частного дома в Заводском районе, продолжают находиться на лечении в больницах. Актуальную информацию о состоянии пациентов интернет-изданию «Новости Саратова» предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, сигнал о пожаре поступил спасателям 2 мая в 20:24. ЧП произошло в частном домовладении, расположенном на 4-м Черемуховом проезде. Пламя успело охватить 80 квадратных метров. На месте работали три пожарных расчёта.

В результате инцидента термические ожоги получили 35-летний владелец дома и его 6-летняя дочь. Их госпитализировали в ожоговый центр. Ещё две девочки — пяти и трёх лет — были доставлены в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

В минздраве уточнили, что все четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. «Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме», — сообщили в ведомстве.

