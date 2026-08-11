Саратовский регоператор определил победителя акции «На грядку – без пени»

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» подвели итоги акции «На грядку – без пени», которая проводилась летом этого года для садовых товариществ и гаражных кооперативов.

В рамках мероприятия СНТ и ГСК могли избежать оплаты начисленных пени за несвоевременную оплату коммунальной услуги и получить ценный приз.

Всего в акции приняли участие более 1 тыс. СНТ и ГСК, которые оплатили порядка 15 млн рублей, однако из них только 250 садовых товариществ и 93 гаражных кооператива выполнили условия 1-го этапа акции. Они полностью погасили задолженность, и им было списано более 1,2 млн рублей пеней.

В финальный этап акции вышли 27 садовых товариществ, которые выполнили все условия участия в конкурсе: погасили сумму основного долга, подключили личный кабинет юридического лица и имели подписанный договор с саратовским регоператором. Среди гаражных кооперативов претендентов на главный приз не оказалось, так как ни один ГСК не выполнил все необходимые условия.

После подведения итогов акции и определения финалистов состоялся розыгрыш приза. Победитель из числа садовых товариществ был определен с помощью генератора случайных чисел. Им оказалось ТСН из Заводского района Саратова — «Березка СПЗ-3» (ИНН – 6451901143). В ближайшее время председателю будет передан ценный приз — современный пластиковый контейнер для твердых коммунальных отходов.

Специалисты саратовского регоператора отмечают, что ТСН «Березка СПЗ-3» также обустроило собственную контейнерную площадку в соответствии с нормами СанПин (имеется трехстороннее ограждение, специальный отсек для крупногабаритных отходов). Кроме этого, товарищество является дисциплинированным плательщиком за услугу по обращению с ТКО.

Саратовский филиал благодарит все СНТ и ГСК за проявленный интерес к акции и поздравляет победителя.