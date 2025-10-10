Саратовский регоператор отвечает на самые популярные вопросы пользователей соцсетей в сентябре

Саратовский филиал «Ситиматик» поддерживает постоянную связь с жителями региона через телеграм-каналы, социальные сети и систему «Инцидент менеджмент». Мониторинг обращений граждан показывает, что в сентябре количество обращений по сравнению с августом снизилось. Общее количество обработанных сообщений соответствует уровню прошлого года.

В первый месяц осени пользователи соцсетей особенно часто положительно оценивали работу регионального оператора по разъяснению зон ответственности участников системы обращения с ТКО. При этом выражалось недовольство бездействием структурных подразделений органов местного самоуправления Саратова и Энгельса. Также жители указывали на уклонение муниципальных структур от своих обязанностей и перекладывание своей ответственности на другие организации.

Анализ тематики обращений граждан показал, что в сентябре на первое место вышел вопрос утилизации древесных отходов. Обновленные Правила обращения с ТКО запретили размещать такие отходы на контейнерных площадках для ТКО. Например, жители дома 51 по улице Аткарской столкнулись с игнорированием администрацией Кировского района многочисленных просьб о вывозе веток, появившихся рядом с контейнерной площадкой. Аналогичная ситуация сложилась в селе Клещевка, где департамент Гагаринского района длительное время не решает вопрос с утилизацией растительных отходов с муниципальной площадки. К сожалению, подобные случаи встречаются не только в Саратове и Энгельсе, но и других крупных городах области.

На втором месте среди актуальных вопросов находится вопрос благоустройства и обслуживания контейнерных площадок. Законодательство четко определяет: ответственность за обустройство и содержание площадок несут собственники земельных участков. Ими могут быть управляющие компании или муниципальные органы власти. В частности, жители домов по ул. Трынина, 2, и по 1-му Магнитному проезду, 5, чьи площадки находятся в неудовлетворительном состоянии, безуспешно пытаются заставить их владельцев привести места накопления ТКО в нормативное состояние. Еще одной острой проблемой остается нехватка контейнерных площадок и бункеров для крупногабаритных отходов. Чаще всего с таким запросом обращаются жители микрорайонов СХИ и Лакокраски.

Специалисты регоператора всегда оперативно отрабатывают все поступающие от населения обращения. Выявленные в процессе подготовки ответов недочеты в работе мусоровывозящих компаний устраняются, принимаются меры по недопущению появления повторных сигналов.