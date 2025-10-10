Юные вокалисты из Саратова завоевали Гран-при международного конкурса

Воспитанники Детской школы искусств имени В.В. Ковалева триумфально выступили на Международном фестивале-конкурсе «Планета искусств» в Санкт-Петербурге. Под руководством педагога Татьяны Жареновой юные артисты завоевали высшие награды престижного творческого состязания.

Булат Малаев удостоен главной награды — Гран-при конкурса. Ева Джалалян стала лауреатом I степени, а Ева Добролюбова — лауреатом II степени.

Успех саратовских исполнителей на международном уровне подтвердил высокий уровень подготовки в региональной системе художественного образования. Победа в конкурсе «Планета искусств» открывает перед юными талантами новые перспективы творческого роста.

Алена Орешкина