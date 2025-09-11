Саратовский регоператор по обращению с ТКО взыскивает долги с неплательщиков 2025 года

Саратовский региональный оператор по обращению с ТКО начал передавать в суд документы для взыскания задолженности за вывоз отходов с собственников квартир и домов, которые ни разу в этом году не оплатили данную коммунальную услугу.

В первую партию документов включены должники, которые не оплатили тысячу и более рублей. Таких неплательщиков насчитывается почти 9 тыс. с долгами на общую сумму 32 млн рублей. При этом большая часть абонентов является собственниками жилья в многоквартирных домах – порядка 5,3 тыс. человек.

В соответствии с федеральным законодательством срок рассмотрения дел по взысканию задолженности за коммунальные услуги в упрощённом производстве составляет 2 месяца. После вынесения решения соответствующий судебный приказ отправляется в банки, где происходит автоматическое списание денежных средств со счетов должника.

Саратовский филиал компании «Ситиматик» рекомендует собственникам квартир и индивидуальных жилых домов, которые в этом году не оплачивали вывоз отходов, в срочном порядке оплатить и направить выписку об оплате специалистам регоператора. В этом случае абоненты смогут избежать дополнительных трат в виде госпошлины, размер которой сейчас может быть в разы больше основной суммы долга.

Напомним, по вопросам урегулирования задолженности за услугу по обращению с ТКО жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.