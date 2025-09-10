В Саратовской области благодаря ЭКО с начала года родился 141 ребенок

В Саратовской области диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли 162 тыс. жителей, из них 76 тыс. — мужчины.

Обследование подростков провели урологи-андрологи и акушеры-гинекологи, всего осмотрено 377 тыс. человек.

В рамках нацпроекта «Семья» в женских консультациях создаются службы поддержки. Помощь уже получили 1 861 пара, до конца года планируется охватить 2 791 семью. На это выделено 46 млн рублей. К концу 2025 года запланировано создать 63 медико-социальные службы, уже работают 58.

На базе перинатального центра пары могут бесплатно пройти подготовку к ЭКО и обследования. На эти цели предусмотрено 48,5 млн рублей. Обследовано 708 пар, очереди нет. Благодаря ЭКО за семь месяцев 2025 года родился 141 ребенок, включая девять двойняшек, — сообщает минздрав региона.