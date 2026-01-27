Саратовский регоператор: почти 9 тысяч раз спецтехника в январе не смогла проехать к контейнерным площадкам

С начала года мусоровывозящие компании почти 9 тыс. раз не могли своевременно проехать к контейнерным площадкам, чтобы выгрузить ТКО из емкостей.

Для сравнения – в январе 2025 года таких случаев было зафиксировано всего 3 365.

Длительное отсутствие работ по расчистке дорог от снега, особенно внутриквартальных и дворовых, привело к тому, что снег на площадках вокруг контейнеров смерзся, сковав их. Поэтому даже почищенные со временем проезды не позволили выкатить контейнеры с мест накопления ТКО.

Руководство Саратовского филиала «Ситиматик» держит на контроле прохождение маршрутов спецтехникой, ежедневно направляет в администрации районов перечни контейнерных площадок, где вывоз отходов невозможен, для принятия мер по обеспечению проезда и выгрузки контейнеров. Как только появляется возможность, вывоз отходов производится незамедлительно.

В настоящее время в Саратовской области остаются заблокированными порядка 400 контейнерных площадок. К ним либо невозможно до сих пор проехать, либо контейнеры блокированы смерзшимся снегом. Вывоз отходов с них осуществляется по мере расчистки подъездных путей и высвобождения контейнеров. Обязанность по проведению этих работ возложена ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» и СанПин 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г. только на собственников мест накопления ТКО – органы местного самоуправления или управляющие компании. В едином тарифе саратовского регионального оператора по обращению с ТКО данные затраты не предусмотрены.