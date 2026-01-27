Саратовцам разъяснили, как зарегистрировать детей без согласия собственников жилья

Если родители, усыновители или опекуны временно зарегистрированы в съемном жилье, они могут оформить регистрацию детям до 18 лет по тому же адресу без согласия владельцев.

Как пояснили Госуслуги, сделать это можно на тот же срок, на который зарегистрированы сами родители.

Уведомлять собственников жилья о регистрации или нет, — это уже на усмотрение родителей. Обязательное письменное уведомление собственников для оформления регистрации детей не предусмотрено. При оформлении регистрации через Госуслуги их согласие не запрашивается.

Для временной регистрации самих родителей в жилье, которое им не принадлежит, нужно согласие собственников.

Зачем нужна временная регистрация

▪️ для оформления выплат и льгот

▪️ для присвоения статуса многодетных

▪️ для записи в школу и детский сад

▪️ для прикрепления к поликлинике

Подать заявление для временной регистрации ребенка можно через Госуслуги.

Срок оформления — 6 рабочих дней. Электронное свидетельство придет в личный кабинет. Бумажное при необходимости можно забрать в МВД.

Подготовила Ольга Сергеева