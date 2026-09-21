Саратовский регоператор: поддержание санитарного состояния контейнерных площадок – обязанность их собственников

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости регулярной уборки на прилегающих территориях. Это крайне важно для поддержания санитарного состояния мест накопления ТКО.

В соответствии с Федеральным законом №89 «Об отходах производства и потребления» обязанность по содержанию площадки лежит на собственнике земельного участка, на котором она расположена. Таким собственником может быть управляющая многоквартирными домами организация или органы местного самоуправления.

СанПин к содержанию контейнерной площадки относят: регулярная уборка (в том числе прилегающей территории), помывка контейнеров, дезинсекция и дератизация. Частота проведения этих мероприятий определяется в зависимости от температуры наружного воздуха, числа установленных контейнеров и расстояния до объектов городской инфраструктуры.

Отсутствие регулярной уборки приводит к ухудшению санитарного состояния места накопления. На прилегающих территориях появляется случайный мусор, к которому недобросовестные жители начинают сбрасывать пакеты с ТКО и крупногабаритные отходы. Это не только портит внешний вид площадки, но и значительно повышает вероятность появления стихийных навалов.

Саратовский регоператор напоминает, что чистота в местах накопления ТКО зависит от действий всех участников отрасли обращения с ТКО. Только совместные усилия позволят поддерживать контейнерные площадки в нормативном состоянии.