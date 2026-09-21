Кандидаты «Единой России» поблагодарили избирателей

Депутаты выразили благодарность жителям за оказанное доверие.

Александр Янклович поблагодарил избирателей в своем канале в «Макс».

«Выборы завершились. И сегодня мне хочется сказать главное — спасибо тем, кто пришёл на свои участки и проголосовал. Вы не остались в стороне и сами определили свою позицию. Это важно. Спасибо за вашу активность. Спасибо за неравнодушие. У тех, кому вы доверили представлять ваши интересы, не должно быть права забывать об этом доверии!», — подчеркунул депутат.

Антонина Галяшкина также выразила слова благодарности гражданам за доверие и поддержку.

«Хочу поблагодарить жителей Саратовской области за то, что пришли на избирательные участки, приняли участие в голосовании. Люди показали, что им небезразлично будущее России, будущее Саратовской области, наших городов и сёл», — отметила парламентарий в своих социальных сетях.