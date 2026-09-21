Кандидат от партии «Коммунисты России» Александр Гришанцов заявил, что выборы прошли на высоком организационном уровне с соблюдением закона.

«Серьезных нарушений зафиксировано не было. Выборы прошли открыто и легитимно на высоком организационном уровне. Осталось подвести итоги, но уже сейчас ясно, что Россия сделала свой выбор. Граждане России не поддались на провокации всякого рода агентов влияния иностранных государств и релакантов. За ходом голосования следили тысячи наблюдателей, как от политических партий, так и общественных наблюдателей. Процесс был максимально открытым. Выборы состоялись», — отметил Александр Гришанцов