Саратовский регоператор: подъездные пути к контейнерным площадкам должны находиться в нормативном состоянии

В связи с приближением периода осенних дождей саратовский регоператор напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости поддержания подъездных путей в нормативном состоянии. Это особенно актуально для сельских населенных пунктов, где преобладают грунтовые дороги.

Во время затяжных дождей на проезжей части без твердого асфальтового покрытия образуется вязкая грязь, которая препятствует проезду тяжелой спецтехники, чья масса вместе с отходами может превышать 20 тонн. В случае застревания мусоровоза потребуется полная разгрузка кузова и привлечение дополнительных единиц техники. Это неизбежно приводит к смещению графика вывоза отходов.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г., именно собственник контейнерной площадки несет полную ответственность за обеспечение постоянного беспрепятственного подъезда к месту сбора отходов. Таким образом, собственникам мест накопления важно заблаговременно оценить состояние подъездных путей и принять все возможные меры по поддержанию дорог в нормативном состоянии.

Саратовский регоператор подчеркивает, что обеспечение свободного проезда является важным звеном для своевременного и качественного вывоза отходов, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в местах накопления ТКО.