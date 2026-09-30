В Романовском районе обеспечен безопасный проезд к посёлку

В Романовском районе обеспечен безопасный проезд по наиболее разрушенному участку региональной дороги.

Это участок протяжённостью 2,7 км перед пос. Памятка. С такой просьбой жители посёлка обращались к депутату Госдумы Николаю Панкову.

По словам жителей, этому участку не уделялось внимания более 40 лет. Из-за его состояния в посёлок не могли проехать скорая помощь, почтовые грузовики и мусоровозы. А сами жители не могли выехать в райцентр за лекарствами или в больницу, хотя среди них много пожилых людей.

Сейчас на данном участке произведено грейдирование и щебенение. В посёлок могут безопасно проехать и легковые автомобили, и грузовой транспорт.

«Вместе продолжим решать вопросы, которые поднимают наши жители. Главное – это безопасность людей», — отметил Николай Панков.