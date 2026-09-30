Панков: В Госдуме пройдёт первое заседание девятого созыва

Сегодня в Госдуме пройдёт первое заседание девятого созыва.

Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс».

«На нём будут рассмотрены вопросы, необходимые для работы парламента. В том числе, по избранию председателя Госдумы, регистрации фракций, составам комитетов, комиссий и многое другое. Утвердим график работы на осеннюю сессию.

Повестка работы очень насыщенная. Как подчеркнул Вячеслав Володин, необходимо оправдать надежды и доверие людей», — отметил Панков.