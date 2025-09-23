Саратовский регоператор: подомовой обход должников за вывоз отходов дал первые результаты

В течение прошедшей недели специалисты саратовского регионального оператора по обращению с ТКО начали личный обход собственников индивидуальных жилых домов в Волжском районе областного центра, которые накопили крупные суммы задолженности за вывоз отходов. Процесс стартовал в рамках мероприятий по взысканию задолженности за услугу по обращению с ТКО.

По результатам первой недели обходов было выявлено, что одной из причин накопления задолженности за услугу по обращению с ТКО стали некорректные сведения в лицевых счетах по данным адресам. Должники ежемесячно получали платежные документы, однако, видя ФИО предыдущего собственника дома или неправильное число зарегистрированных жильцов, считали, что не должны оплачивать услугу.

Саратовский регоператор поясняет, что ресурсоснабжающие организации производят начисление платежей за коммунальные услуги согласно находящимся в их распоряжении данным. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 обязывают собственника жилого помещения своевременно и в полном объеме уведомлять ресурсоснабжающие организации обо всех изменениях для произведения корректных начислений.

Информация о текущем собственнике, количестве проживающих и площади жилого помещения должна передаваться в ресурсоснабжающую организацию по инициативе собственника жилья. После поступления актуальных сведений при необходимости производится корректировка начислений. Поэтому отказ от внесения платы в таких случаях является неправомерным и влечет за собой образование задолженности.

Для внесения изменений в лицевой счет саратовский регоператор предусмотрел для собственников жилья несколько способов: направление пакета подтверждающих документов на электронную почту агента по начислениям eirc@sarenergo.ru, прием в офисах очного обслуживания, личный кабинет саратовского регоператора https://citymatic64.aisgorod.ru/. Дополнительные разъяснения по вопросам внесения изменений в лицевой счет можно получить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.