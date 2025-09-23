В Саратовской области отремонтировали более 50 пешеходных зон по региональной программе

В рамках губернаторской программы благоустройства в районах Саратовской области приведены в порядок более 50 участков тротуаров. Приоритет отдается пешеходным дорожкам near социально значимых объектов — школ, детских садов и медицинских учреждений.

Например, в селе Александров Гай благоустроили 5 участков по центральным улицам (Красного Бойца, Первомайской, Почтовой и Дома Газовиков), ведущим к образовательным и спортивным учреждениям. Программа охватила 33 муниципальных образования в 31 районе области.

На текущий момент работы полностью завершены в 22 районах, в остальных муниципалитетах ремонт продолжается. Реализация программы способствует повышению безопасности и комфорта пешеходов.