Саратовский регоператор полгода фактически бесплатно вывозил мусор в четырех районах области

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» проанализировали платежную дисциплину собственников жилья в районах области.

В результате выявлено, что по данным на 1 марта, только 7 районов демонстрируют собираемость 100% и выше.

Анализ информации по начислениям и оплатам среди собственников квартир и индивидуальных жилых домов показал, что самые недисциплинированные плательщики за услугу по обращению с ТКО живут в Красноармейском, Балтайском, Гагаринском районах, где показатель собираемости не превышает 86%.

При соотнесении общей суммы накопленной задолженности к месячному начислению наибольшие долги накоплены жителями Красноармейского, Вольского, Дергачевского, Пугачевского районов. Эти суммы эквиваленты 6 месяцам фактически бесплатного вывоза ТКО. Такая платежная дисциплина не позволяет в полной мере инвестировать в обновление парка спецтехники и препятствует улучшению инфраструктуры по обращению с ТКО.

Напоминаем, что обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена Жилищным кодексом РФ. Именно своевременные платежи за услугу по обращению с ТКО являются залогом оказания качественной коммунальной услуги. Саратовский регоператор предоставляет широкие возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО. Проще всего это сделать онлайн: через личный кабинет по ссылке https://citymatic64.aisgorod.ru/ или банковские приложения. Также возможна оплата в отделениях коммерческих банков и Почты России.

Более подробную информацию о порядке начислений за услугу по обращению с ТКО можно получить по телефону «горячей линии» 8 (8452) 69-45-45.