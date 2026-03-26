Собрание депутатов утвердило нового заместителя главы администрации Энгельсского района

Сегодня, на заседании Собрания депутатов, было согласовано назначение Екатерины Максимовой на должность заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района.

В новой должности она будет курировать правовые вопросы и взаимодействие с органами государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Екатерина Андреевна обладает значительным опытом работы в системе местного самоуправления. Последние шесть лет она занимала пост руководителя аппарата администрации муниципального образования Саратова.

В связи с предстоящими изменениями в законодательстве, обусловленными вступлением в силу Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», перед новым руководителем поставлен ряд приоритетных задач. Ключевыми из них станут совершенствование муниципальной правовой базы, усиление системного контроля за претензионно-исковой работой органов администрации и подведомственных организаций, а также повышение эффективности деятельности административной комиссии района и органов муниципального контроля. В сферу ответственности Екатерины Максимовой также войдет обеспечение взаимодействия с правоохранительными, надзорными органами и органами государственной власти.

«Рассчитываю, что имеющиеся знания позволят Екатерине Андреевне эффективно работать на благо жителей нашего района», — отметили в администрации по итогам согласования кандидатуры.