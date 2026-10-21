Саратовский регоператор: правильное складирование крупногабаритных отходов способствует поддержанию чистоты на площадках

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает жителям региона о необходимости строго соблюдать правила складирования крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Это позволит сохранять чистоту на прилегающих территориях и улучшит общий внешний вид мест накопления.

В соответствии с действующим законодательством складирование КГО допустимо только в специализированный отсек или бункер-накопитель. Такие отходы категорически запрещено сбрасывать на землю возле площадок, поскольку это неизбежно провоцирует появление стихийных свалок. Кроме этого, крупногабаритный мусор нельзя сбрасывать в контейнеры для ТКО – это может привести к поломке емкостей и вывести из строя механизм прессования отходов у мусоровозов с задней загрузкой.

Обязанность по оборудованию места накопления специальным отсеком для КГО или бункером-накопителем возложена только на собственника земельного участка, на котором оно расположено. Таким собственником могут быть управляющие организации или органы местного самоуправления.

При этом специалисты саратовского регоператора регулярно фиксируют острый дефицит отсеков и бункеров-накопителей для КГО на фоне роста объемов данного вида отходов. Отсутствие необходимой инфраструктуры приводит к захламлению площадок, так как рядом с КГО и поверх него появляются коммунальные отходы в мешках.

Напомним, вывоз КГО осуществляется только с контейнерных площадок, внесенных в муниципальные реестры и в соответствии с требованиями СанПин. К крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилья. В состав КГО не входят строительные отходы (бетон, кирпичи, бревна, доски, строительные смеси и т.д.) – их вывоз осуществляют те, у кого образовались такие отходы.