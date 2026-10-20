В Саратове за день тепло дали в 860 жилых домов

19 октября в Саратове отопление дали более чем в 860 жилых домах.

Об этом объявили на заседании штаба по запуску отопления, сообщили в мэрии. Заявки на пуск тепла подали управляющие компании этих домов.

Первый заместитель главы администрации Максим Сиденко отметил, что ситуация с началом отопсезона находится на ежедневном контроле. «Отслеживаем подключение тепловых сетей и подачу тепла в дома по каждому району. Там, где возникают вопросы, ресурсоснабжающие организации и районные администрации отрабатывают их в оперативном режиме. Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить жителей теплом», — поручил Сиденко подчинённым.

Напомним, отопительный сезон в Саратовской области стартовал 19 октября.