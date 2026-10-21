В Саратове началась Большая экономическая конференция БЭК 2.0

Участники — представители органов власти, финансового сектора и предпринимательского сообщества Саратовской области.

С приветственным словом на открытии выступили почетные гости:

Олег Савенков

Первый заместитель министра экономического развития Наталия Панферова

Председатель Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Елена Чешуева Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области

Ирина Волкова

Начальник сектора клиентских менеджерова ООО «Сбер Лигал»

Екатерина Бирюкова

Управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России

Антон Шувакин

Председатель Союза молодых предпринимателей Поволжья

Алексей Санников

Руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области, главный государственный инспектор труда в Саратовской области

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