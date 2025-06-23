Саратовский регоператор приглашает студентов пройти производственную практику

Саратовский филиал компании «Ситиматик» продолжает активное взаимодействие с вузами региона и участвует в подготовке молодых кадров для отрасли обращения с ТКО и смежных сферах. Регоператор предоставляет студентам разных специальностей возможность пройти ознакомительную и производственную практику не только в офисе филиала, но и на концессионных объектах.

С начала года этой возможностью уже воспользовались студенты нескольких саратовских вузов. Так, выпускники направления «Реклама и связи с общественностью» СГУ им. Н.Г. Чернышевского прошли практику в отделе стратегических коммуникаций, а студенты направления «Экономика и бухгалтерский учёт» Поволжского института управления им. П.А. Столыпина стажировались в бухгалтерии.

Специалисты регионального оператора познакомили ребят с принципами работы отрасли по обращению с ТКО и компании, помогли повысить квалификацию и освоить новые прикладные профессиональные навыки, необходимые для трудоустройства. Под руководством сотрудников филиала студенты также смогли на практике отработать знания, полученные во время обучения в вузах.

Пройти производственную практику могут студенты различных направлений, в том числе будущие юристы, программисты, экономисты, специалисты по связям с общественностью, информационной безопасности и т.д. В настоящее время Саратовский филиал АО «Ситиматик» продолжает принимать заявки от вузов для оформления студентов на практику. Подробности о возможности прохождения практики можно узнать по телефону: 8 (8452) 25-64-90 (доб. 7720).